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15:10, 11 декабря 2023Из жизни

Череп древнего морского чудовища нашли на британском побережье

BBC News: на побережье Великобритании нашли череп плиозавра

Кадр: BBC News / YouTube

В Великобритании в расщелине скал обнаружили череп древнего морского чудовища. Об этом сообщает BBC News.

Окаменелость на Юрском побережье нашел друг местного палеонтолога Стива Этча Фил Джейкобс. Он наткнулся на череп плиозавра — морской хищной рептилии, обитавшей в океанах около 150 миллионов лет назад. Джейкобс сразу сообщил о находке Этчу и вместе с ним перенес тяжелую двухметровую окаменелость в безопасное место.

По словам палеонтолога, это одно из самых ценных ископаемых, с которым ему доводилось работать. «Его уникальность состоит в том, что оно полностью сохранилось», — говорит он. Этч рассказал, что в черепе находятся практически все кости, а также острые, как бритва, зубы. В настоящее время окаменелость изучают специалисты.

Как заявляет палеобиолог Эмили Рейфилд, челюсти плиозавра были примерно в два раза мощнее крокодильих. Она добавила, что, по всей видимости, древний хищник обладал похожей на крокодила стратегией охоты — хватал свою жертву, а затем начинал крутиться, чтобы разорвать ее на куски. Кроме того, благодаря найденному черепу ученые выяснили, что на морде плиозавра было множество углублений. Предполагается, что в них находились железы, с помощью которых хищник улавливал изменения в давлении воды, которые возникали из-за проплывающей мимо добычи. А на голове у плиозавра обнаружили отверстие, на месте которого мог располагаться теменной глаз. Этот светочувствительный орган в настоящее время есть у некоторых бесчелюстных, рыб, земноводных и рептилий.

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Этч уверен, что в скалах находятся другие останки плиозавра, и он собирается найти их. Первого января в эфире программы на телеканале BBC One он покажет череп древнего хищника. А в следующем году планирует выставить окаменелость в своем музее в деревне Киммеридж, графство Дорсет.

Плиозавры обитали в океанах на территории современной Англии, Норвегии и России с триасового по меловой периоды. У них были мощные черепа, крупные размеры тела длиной до 13 метров и более 100 острых зубов. «Животное было настолько массивным, что, я думаю, оно успешно охотилось на всех, кто имел несчастье оказаться рядом с ним», — считает ученый Андре Роу из Бристольского университета.

Ранее сообщалось, что в США обнаружили жуткую рыбу, похожую на монстра. Животное оказалось глубоководной рыбой-футбольным мячом.

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