DJ Smash станет отцом во второй раз

DJ Smash рассказал о том, что станет отцом во второй раз

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) рассказал о том, что станет отцом во второй раз. Об этом артист сообщил в эфире программы «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Диджей поведал, что его супруга модель Анастасия Кривошеева беременна вторым ребенком: «Я человек семейный. Жена, прекрасная дочь, а еще мы ждем прибавление». О деталях скорого пополнения в семье, поле будущего ребенка и сроке беременности супруги Ширман решил не рассказывать.

Музыкант и модель познакомились в 2011 году на борту самолета. В 2020-м у пары родилась дочь, которую Ширман и Кривошеева назвали Серафимой.

Ранее российская актриса Наталья Бочкарева раскрыла неожиданные подробности скандала с кокаином, произошедшего в 2019 году. Звезда сериала «Счастливы вместе» призналась, что была беременна во время задержания за хранение наркотиков.