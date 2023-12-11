Еще в одном российском регионе чиновникам запретили новогодние корпоративы

Глава Тувы Ховалыг запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

В Туве запретили чиновникам проводить новогодние корпоративы. Об этом сообщило правительство российского региона на странице во «ВКонтакте».

Соответствующее распоряжение подписал глава Тувы Владислав Ховалыг. Власти назвали неэтичным масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами и некорректным на фоне идущей СВО.

«Аналогичное решение, напомним, принималось и в прошлом году, когда от новогодних трат, за исключением организации детских утренников и приобретения подарков, отказались все уровни власти региона. Как и в прошлом году, освободившиеся средства будут направлены на помощь военнослужащим республики», — сообщили в правительстве.

Там добавили, что воздержаться от корпоративов рекомендовали руководителям иных государственных, муниципальных и частных организаций.

Ранее калужский губернатор Владислав Шапша вновь запретил чиновникам региона проводить новогодние корпоративы. Глава региона заявил, что в настоящее время такие мероприятия неуместны.