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13:01, 11 декабря 2023Путешествия

Эвакуация пассажиров из самолета по надувным трапам попала на видео

Aviation24: пассажиров Buzz эвакуировали из самолета в Швеции из-за задымления

Пассажиров авиакомпании Buzz эвакуировали из самолета из-за задымления в салоне. Подробностями поделился портал Aviation24.

Известно, что Boeing 737 готовился к вылету из Стокгольма (Швеция) в Краков (Чехия) в воскресенье, 10 декабря. Прямо перед отправлением в салоне воздушного судна началось задымление, в связи с чем 189 пассажирам пришлось покинуть лайнер и вернуться в терминал.

Нештатная ситуация попала на видео. На кадрах видно, что для эвакуации путешественников потребовались надувные трапы. Уточняется, что никто не пострадал. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за задержку и выдала им ваучеры на питание.

По данным источника, инцидент вызвал масштабную реакцию экстренных служб. С помощью тепловизионного оборудования спасатели выявили внутри самолета повышенное нагревание. Кроме того, к ликвидации последствий происшествия привлекли пожарных, которые провели дымовую зачистку лайнера.

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      Мария Борисова
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