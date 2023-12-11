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14:39, 11 декабря 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал военное преимущество России

Генерал ВСУ Кривонос: РФ добивается успехов с помощью дронов и радиоразведки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Россия добивается успехов с помощью дронов и радиоразведки. Его слова о военном преимуществе РФ приводит РИА Новости.

«Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях, и, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться», — сказал он.

Кривонос подчеркнул, что Вооруженные силы России лишают украинские войска возможности укрыться в зданиях на передовой. По его словам, так ВС РФ замедляют перемещения ВСУ.

Ранее стало известно о разрастающемся конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством армии. Как сообщалось, коммуникационная стратегия Киева «создает раскол между президентской администрацией и военным руководством» из-за того, что в этом году республика не смогла добиться существенных достижений на фронте.

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      Кристина Есикова
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