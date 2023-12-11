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16:12, 11 декабря 2023Силовые структуры

Гособвинение запросило до 25 лет фигурантам дела о подрыве здания ФСБ в Москве

Прокурор запросил от 16 до 25 лет обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ Москвы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокурор просит назначить от 16 до 25 лет колонии фигурантам дела о попытке подрыва здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из 2-го Западного окружного военного суда.

В качестве обвиняемых по делу проходят шесть террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация). Для Манучехра Буриева гособвинение запросило 25 лет колонии со штрафом 900 тысяч рублей, для Самандара Тошмуродова — 24 года с тем же штрафом, для Гаджимурада Гасаналиева — 20 лет со штрафом 500 тысяч рублей, для Абдукодира Тоирова и Абдумалика Самиева — по 18 лет со штрафом 500 тысяч рублей, а для Раджабали Буриева — 16 лет с тем же размером штрафа.

Кроме того, прокурор попросил конфисковать телефоны обвиняемых, изъятые во время обыска, и уничтожить компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

По данным следствия, в 2022 году фигуранты планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке, а затем расстрелять прохожих из огнестрельного оружия и закидать близлежащие здания ручными гранатами.

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      Олеся Мицкевич
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