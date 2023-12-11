Попавшая в больницу Кудрявцева рассказала о своем состоянии

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что чувствует себя плохо из-за пневмонии

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, попавшая в больницу с воспалением легких, рассказала о своем самочувствии. В посте, опубликованном в Telegram, она также пожаловалась на многочисленные сообщения от знакомых, расспрашивающих о ее состоянии.

«У меня пневмония, температура 39°С. (...) Заболела я 2 декабря, не лечилась, думала, само пройдет, пила витамин С и лежала (...), иногда ходила на работу. Короче, прихлопнуло сильно, теперь на антибиотиках», — написала Кудрявцева. Она добавила, что чувствует себя плохо.

Телеведущая также сообщила, что после того, как информация о ее госпитализации появилась в СМИ, на ее телефон стало приходить множество сообщений с вопросом, как она себя чувствует. «Вы хотите, чтобы я каждому с температурой 39°С, с дикой слабостью отвечала? Зачем этот вопрос?» — возмутилась она.

О том, что Кудрявцева попала в больницу с пневмонией, стало известно 10 декабря. Из-за болезни телеведущей пришлось отменить выступление на концерте «Песня года» в Минске. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она попросила прощения у жителей города за то, что пропустит мероприятие.