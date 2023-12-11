Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:45, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Попавшая в больницу Кудрявцева рассказала о своем состоянии

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что чувствует себя плохо из-за пневмонии

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, попавшая в больницу с воспалением легких, рассказала о своем самочувствии. В посте, опубликованном в Telegram, она также пожаловалась на многочисленные сообщения от знакомых, расспрашивающих о ее состоянии.

«У меня пневмония, температура 39°С. (...) Заболела я 2 декабря, не лечилась, думала, само пройдет, пила витамин С и лежала (...), иногда ходила на работу. Короче, прихлопнуло сильно, теперь на антибиотиках», — написала Кудрявцева. Она добавила, что чувствует себя плохо.

Телеведущая также сообщила, что после того, как информация о ее госпитализации появилась в СМИ, на ее телефон стало приходить множество сообщений с вопросом, как она себя чувствует. «Вы хотите, чтобы я каждому с температурой 39°С, с дикой слабостью отвечала? Зачем этот вопрос?» — возмутилась она.

О том, что Кудрявцева попала в больницу с пневмонией, стало известно 10 декабря. Из-за болезни телеведущей пришлось отменить выступление на концерте «Песня года» в Минске. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она попросила прощения у жителей города за то, что пропустит мероприятие.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Еще один воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб на фронте. Что о нем известно?

      Введена массовая выплата только для живущих вне Москвы

      Иран заявил о возможности членов «Хезболлы» и ХАМАС найти оружие на Украине

      Антироссийские санкции пообещали сохранить после окончания украинского конфликта

      Попавшая в больницу Кудрявцева рассказала о своем состоянии

      Медведев заявил о по сути вступивших в военный конфликт с Россией странах Запада

      В российском городе ребенок сломал позвоночник в школе

      Минобороны предупредило о подготовке Украиной провокации против России

      58-летняя Ирина Безрукова показала лицо без макияжа после болезни

      «Чебурашка» стал одним из самых популярных фильмов на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости