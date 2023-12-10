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12:36, 10 декабря 2023Интернет и СМИ

Кудрявцева попала в больницу

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких

Кадр: @leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с воспалением легких. Об этом в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила подруга знаменитости, юрист Екатерина Гордон.

Гордон написала, что у Кудрявцевой диагностировали пневмонию, по этой причине ведущая не сможет выступить на концерте «Песня года» в Минске, куда недавно приехала из Москвы. «Еле стоит, оставили в больнице», — высказалась юрист о состоянии подруги.

На своей странице в Instagram Кудрявцева попросила прощения у жителей Минска, которые надеялись увидеть ее на мероприятии, и показала, что ей поставили капельницу.

Ранее Кудрявцева рассказала, что со съемок одного из выпусков шоу «Секрет на миллион» ее забрала машина скорой помощи из-за тахикардии. Она подчеркнула, что этот выпуск был первым после ее выздоровления от коронавируса. По словам телеведущей, через некоторое время произошел похожий эпизод. Врачи также забрали Кудрявцеву в больницу и положили ее в реанимацию из-за сильного сердцебиения.

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      Олег Давыдов
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