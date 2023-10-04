Кудрявцева рассказала о вызове скорой на съемках

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что со съемок одного из выпусков шоу «Секрет на миллион» ее забрала машина скорой помощи. Подробностями она поделилась в интервью изданию «7Дней».

Ведущая заявила, что инцидент произошел во время съемок с хореографом Аллой Духовой в 2021 году. Она подчеркнула, что этот выпуск был первым после ее выздоровления от коронавируса. «Сижу, смотрю на Аллу и вдруг понимаю, что сейчас упаду в обморок. (...) Впервые в жизни у меня началась дикая тахикардия, я оказалась как бы в другом измерении», — описала свои ощущения Кудрявцева. Она добавила, что скорая забрала ее со съемочной площадки в больницу, но врачи не смогли поставить диагноз.

По словам телеведущей, через некоторое время произошел похожий эпизод. Врачи также забрали Кудрявцеву в больницу и положили ее в реанимацию из-за сильного сердцебиения. Она уточнила, что ее анализы при этом не показывали никаких отклонений. «Только со временем я поняла, что это ковид ударил по моей нервной системе», — заключила телеведущая.

Ранее Кудрявцева рассказала, что «рыдала взахлеб» на съемах выпуска «Секрета на миллион» с олимпийским чемпионом по танцам на льду Романом Костомаровым. Телеведущая также призналась, что сильные переживания негативно сказываются на ее психике.