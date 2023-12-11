Мигранты отметили день рождения в кафе в Санкт-Петербурге массовой дракой

Уроженцы Узбекистана отметили день рождения в российском кафе массовой дракой

Мигранты отметили день рождения в кафе на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга массовой дракой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все произошло ночью 10 декабря. Очевидец рассказал сотрудникам полиции, что участниками конфликта были 10 человек. Прибывшие по вызову оперативники задержали на месте девятерых уроженцев Узбекистана в возрасте от 25 до 35 лет. Все они приехали в город на заработки.

В результате обошлось без пострадавших, однако для девяти человек праздник закончился в отделах полиции. Каждому из них выписали по протоколу за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства. Именинника среди тех, кого развозили по трем отделам, не было.

Ранее сообщалось, что недалеко от Московского вокзала Санкт-Петербурга жители пяти российских регионов устроили массовую драку с ножами. Подозреваемых зачинщиков потасовки быстро задержали. Ими оказались житель Карачаево-Черкесии, четверо приехавших из Калмыкии и пара из Ставрополья. Всем от 30 до 40 лет.