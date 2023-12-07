Массовая драка с поножовщиной произошла в российском городе

В Петербурге граждане из пяти регионов России устроили массовую драку с ножами

Недалеко от Московского вокзала Санкт-Петербурга россияне из пяти регионов страны устроили массовую драку с ножами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Это случилось вечером 6 декабря. После случившегося двоих мужчин из Ростовской и Липецкой областей увезли на скорой с ножевыми ранениями. Врачи осмотрели пострадавших и обработали их ран, но от госпитализации те отказались.

Подозреваемых зачинщиков драки быстро задержали. Ими оказались житель Карачаево-Черкесии, четверо приехавших из Калмыкии и пара из Ставрополья. Всем от 30 до 40 лет. В полиции на мужчин оформили протоколы о мелком хулиганстве. У них изъяли семь ножей, которые отправили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

7 декабря массовая драка с участием более 20 человек произошла на Угрешской улице на юго-востоке Москвы.