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01:17, 11 декабря 2023Мир

Милей попросил изобразить своих собак на президентском жезле

Милей попросил изобразить на президентском жезле своих пятерых собак-клонов
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Matias Baglietto / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации получил от своего предшественника жезл как один из символов власти. Об этом пишет газета Clarín.

Уточняется, что на нем изображены пять принадлежащих новому аргентинскому лидеру собак-клонов и их клички.

Милей — хозяин пятерых псов породы мастиф, которых он считает своими детьми и лучшими друзьями, их он благодарил за победу на праймериз. Четыре собаки названы в честь знаменитых экономистов, включая кумира президента Милтона Фридмана. Президент также советуется с псами по важным вопросам. «С кем еще? Мои четвероногие друзья — лучшие стратеги», — рассказал он журналистам.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Инаугурация прошла в здании конгресса. Милей принес присягу перед парламентариями, после чего обратится с речью к гражданам.

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      Юлия Мискевич
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