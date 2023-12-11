Милей попросил изобразить своих собак на президентском жезле

Милей попросил изобразить на президентском жезле своих пятерых собак-клонов

Президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации получил от своего предшественника жезл как один из символов власти. Об этом пишет газета Clarín.

Уточняется, что на нем изображены пять принадлежащих новому аргентинскому лидеру собак-клонов и их клички.

Милей — хозяин пятерых псов породы мастиф, которых он считает своими детьми и лучшими друзьями, их он благодарил за победу на праймериз. Четыре собаки названы в честь знаменитых экономистов, включая кумира президента Милтона Фридмана. Президент также советуется с псами по важным вопросам. «С кем еще? Мои четвероногие друзья — лучшие стратеги», — рассказал он журналистам.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Инаугурация прошла в здании конгресса. Милей принес присягу перед парламентариями, после чего обратится с речью к гражданам.