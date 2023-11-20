Новый президент Аргентины создал клонов своего пса и поблагодарил их за победу

Новый президент Аргентины Милей создал клонов своего умершего мастифа Конана

Выигравший президентские выборы в Аргентине эксцентричный правый политик Хавьер Милей считает своих псов главными советниками. Об этом пишет Time.

Милей — хозяин пятерых псов породы мастиф, которых он считает своими детьми и лучшими друзьями. Четыре собаки названы в честь знаменитых экономистов, включая кумира президента Милтона Фридмана. Политик также советуется с псами по важным вопросам. «С кем еще? Мои четвероногие друзья — лучшие стратеги», — рассказал он журналистам. Именно псов новый аргентинский президент поблагодарил за победу на праймериз.

Кроме того, по утверждению Хуана Луиса Гонсалеса, который написал биографию Милея, все пять собак — клоны английского мастифа по имени Конан, названного в честь персонажа из одноименного фильма с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, первого пса политика, который на протяжении многих лет был его любимцем и спутником. Пса не стало в 2017 году, и хозяин не смог смириться с его утратой.

Гонсалес пишет, что Милей продолжает общаться с Конаном через ветеринара-медиума, которая умеет разговаривать с животными, в том числе умершими. По информации Гонсалеса, Милей заплатил 50 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей), чтобы создать пятерых клонов Конана. Политик не раз появлялся с собаками на публике.

Сам Милей отрицает факт общения с Конаном через медиума.

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