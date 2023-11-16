Си Цзиньпин захотел отправить больше панд в США

AP: председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что отправит в США больше панд

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что Пекин ценит сотрудничество с Вашингтоном по сохранению панд, таким образом дав понять, что отправит новых медведей — «посланцев дружбы между китайским и американским народом» — в США. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Мы готовы продолжать наше сотрудничество с Соединенными Штатами по сохранению панд и делаем все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев и углубить дружеские связи между нашими двумя народами», — публикует его слова издание. Об этом Си Цзиньпин заявил после встречи с президентом США Джо Байденом, которая прошла в рамках саммита Азиатского-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Авторы материала предполагают, что Китай хочет отправить панд в зоопарк Сан-Диего — самый посещаемый зоопарк в США и один из самых популярных в мире.

В сентябре 2023 года сообщалось, что все зоопарки Соединенных Штатов уже отослали или в ближайшее время отошлют панд обратно в Китай — таким образом, впервые за 50 лет в стране не осталось бы ни одного черно-белого медведя. Дело в том, что панда — редкое животное, занесенное в Красную книгу и являющееся символом Китая, — применяется в так называемой панда-дипломатии. Это один из инструментов публичной политики Китая: больших панд используют в качестве «дипломатического подарка», чтобы помочь наладить отношения между странами.

В сентябре Китай не стал продлевать договор, по которому большие панды жили в зоопарках США. Журналисты посчитали этот шаг политическим.

Как уточняет AP, Пекин впервые подарил панд Национальному зоопарку в Вашингтоне в 1972 году, когда отношения США и КНР стали налаживаться. Позже медведи появились и в других американских зоопарках. Однако к настоящему моменту в Штатах осталось только четыре панды, все они находятся в зоопарке Атланты. Несколько дней назад в Китай были отправлены три медведя: в своей речи Си Цзиньпин упомянул, что некоторые американские семьи специально приходили, чтобы проводить панд на родину.