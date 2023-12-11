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01:00, 11 декабря 2023Ценности

Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Фото: @candiceswpoel

Американская манекенщица Кэндис Свейнпол показала фигуру в купальнике. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), насчитывающей почти 20 миллионов подписчиков.

35-летняя модель Victoria's Secret приняла участие в съемках рекламной кампании марки Tropic Of C, для которой она создавала линейку купальных костюмов. Знаменитость позировала перед фотографом в коричневом бикини, надев на тело золотое украшение. Среди прочего телезвезду запечатлели в топ-сетке в сочетании с пляжными брюками с цветочным принтом.

В апреле Свейнпол сфотографировалась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.

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      Карина Черных
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