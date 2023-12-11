На Украине сообщили о взрывах в Днепре
В украинском городе Днепр произошли взрывыСюжетВзрыв в Днепре
В украинском городе Днепр произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучал в регионе с 18:00 до 18:32 (с 17:00 до 17:32 мск).
Ранее стало известно о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области. До этого в Воздушных силах республики сообщали о летящей в сторону города ракете.