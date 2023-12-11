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18:15, 11 декабря 2023Наука и техника

На Восточном начнут подготовку космонавтов

Харламов: в 2028 году на космодроме Восточный будет создан филиал ЦПК

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 2028 году на космодроме Восточный будет завершено создание филиала Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина. Об этом ТАСС рассказал начальник предприятия Максим Харламов.

По его словам, офис филиала на космодроме де-юре уже работает.

Необходимость создания филиала ЦПК менеджер связал с началом пилотируемых пусков на Восточном. «У космонавтов должно быть место постоянного пребывания, где они будут готовиться к полетам и проходить предстартовую подготовку», — сказал он.

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«Харламов добавил, что идейно комплекс на Восточном будет напоминать такой на космодроме Байконур. Космонавты по-прежнему будут проходить основную подготовку в Звездном городке, а на Восточном будут находиться только в период предстартовой подготовки», — уточнил менеджер.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что испытания с полноразмерным электрозаправочным макетом «Ангара-НЖ» российской тяжелой ракеты «Ангара-5» на Восточном завершены.

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      Иван Потапов
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