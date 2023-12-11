Несколько консультантов отделов российских министерств задержаны за взятки

В Подмосковье задержали консультантов отдела при Минсоцразвития за взятки

В Подмосковье правоохранители задержали 11 человек, двое из которых являются консультантами отдела при Министерстве социального развития Московской области и один — консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

В зависимости от роли и степени участия каждого они проходят подозреваемыми по статьям 290 («Получении взяток») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Все 11 человек уже дали признательные и изобличающие друг друга показания. Их отправили под домашний арест.

По версии следствия, с 2019 по 2023 годы задержанные брали взятки через посредников от предпринимателей Московской области за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения установленных проверочных мероприятий. В среднем за одного иностранного специалиста брали 12 тысяч рублей. При этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот, в зависимости от предпринимателя.

Ранее в Сочи суд приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за попытку стать посредником во взяточничестве.