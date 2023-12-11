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17:52, 11 декабря 2023Ценности

Папарацци сняли Еву Грин босой и в шубе на улице под дождем

Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Французская актриса и модель Ева Грин прошла босиком под дождем и привлекла внимание папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

43-летнюю знаменитость запечатлели на улице в Париже в черной шубе до колена и бархатном зеленом платье со шлейфом. При этом она вела на поводке двух собак и придерживала руками подол наряда, обнажая ноги, на которых не было обуви. Рядом со звездой также находилась ее помощница.

Отмечается, что в данном виде артистка предстала после посещения премьеры фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян», где исполнила роль Миледи Винтер.

В октябре Ева Грин снялась в откровенном виде для греческой версии журнала Vogue. На одном из снимков 43-летняя звезда «Мечтателей» позировала в красном приталенном жакете с рукавами-перчатками и глубоким декольте, которое обнажало часть груди.

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      Карина Черных
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