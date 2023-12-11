Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:44, 11 декабря 2023Россия

Петербургские школьники закидали снежками Вечный огонь и попали на видео

В петербургском Красном Селе школьники закидали снежками Вечный огонь в парке

В петербургском Красном Селе школьники закидали снежками Вечный огонь в парке. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как группа детей забрасывает снег на мемориал. После этого мальчики под радостный хохот сбегают.

По сведениям издания, нарушителям от 10 до 14 лет. Всех их удалось установить. С родителями учащихся провели сотрудники полиции провели разъяснительную беседу.

6 декабря сообщалось, что в Калининграде подростки потушили Вечный огонь.

Тогда сотрудники аварийно-спасательной службы, прибывшие на место, зажгли мемориал. Несовершеннолетних объявили в розыск.

Еще раньше похожий случай произошел в Норильске, где подростки также потушили Вечный огонь. Другой эпизод был зарегистрирован в Саратове, где на потушивших Вечный огонь детей завели уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России задумались о трибунале для властей Украины. Кого хотят призвать к ответственности и какое наказание им готовят?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Стоматолог развеял три популярных мифа о здоровье зубов

      15-летняя москвичка обманула родителей и месяц выдавала свою девушку за парня

      Обнаружено препятствующее росту раковых клеток соединение

      Нарышкин заявил об отказе Запада от Украины

      Аренда жилья в России за год подорожала на четверть

      На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на нескольких направлениях

      Мужчина купил лотерейные билеты в одном и том же месте и дважды сорвал куш

      Израильские военные задержали сотни палестинцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости