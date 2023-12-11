Петербургские школьники закидали снежками Вечный огонь и попали на видео

В петербургском Красном Селе школьники закидали снежками Вечный огонь в парке

В петербургском Красном Селе школьники закидали снежками Вечный огонь в парке. Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как группа детей забрасывает снег на мемориал. После этого мальчики под радостный хохот сбегают.

По сведениям издания, нарушителям от 10 до 14 лет. Всех их удалось установить. С родителями учащихся провели сотрудники полиции провели разъяснительную беседу.

6 декабря сообщалось, что в Калининграде подростки потушили Вечный огонь.

Тогда сотрудники аварийно-спасательной службы, прибывшие на место, зажгли мемориал. Несовершеннолетних объявили в розыск.

Еще раньше похожий случай произошел в Норильске, где подростки также потушили Вечный огонь. Другой эпизод был зарегистрирован в Саратове, где на потушивших Вечный огонь детей завели уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.