Популярный российский блогер объяснил причину отказа от платьев и юбок

Популярный российский блогер Алексей Жидковский объяснил причину отказа от платьев и юбок. На данную тему он высказался в рамках нового выпуска программы RTVI «Не с той ноги», который доступен на YouTube.

27-летний инфлюэнсер ответил на вопрос о своем гардеробе, отметив, что данную одежду он не надевает, несмотря на любовь к красивым образам. «Есть мужские юбки, но я не могу позволить себе носить юбки, потому что уже будет такое ощущение, что я переодеваюсь в женщину», — заявил гость шоу.

В то же время Жидковский указал, что ему нравится, как мужские юбки килты смотрятся на «брутальных мужчинах».

В июне сообщалось, что поклонница Алексея Жидковского написала на него заявление в полицию. По ее мнению, Жидковский и его пиар-директор распространяли о ней ложные сведения. Помимо клеветы, девушка обвинила его в разжигании травли в отношении себя и семьи и «нарушении прав личной жизни».