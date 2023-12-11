Пригожин прокомментировал новости о своей госпитализации

Продюсер Пригожин заявил, что его госпитализировали с гриппом

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новости о своей внеплановой госпитализации. Его слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий журналистке Ксении Собчак.

По словам продюсера, у него грипп. «Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю», — сказал он в разговоре с Собчак.

Ранее стало известно о госпитализации Иосифа Пригожина. Как уточнял источник, это внеплановая госпитализация. «Причины мне пока неизвестны», — подчеркнул директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.