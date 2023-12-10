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21:31, 10 декабря 2023Культура

Стало известно о госпитализации продюсера Иосифа Пригожина

РИА Новости: продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российского продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали, пишет РИА Новости со ссылкой на директора продюсерского центра и первого ассистента Пригожина Станислава Калинкина.

Как уточнил источник, это внеплановая госпитализация. «Причины мне пока неизвестны», — подчеркнул Калинкин. Сам продюсер рассказать о своем состоянии не смог. Он указал, что ему ставят капельницу и разговаривать неудобно.

В апреле стало известно, что Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телешоу «Звезды сошлись». У него поднялось высокое давление во время подготовки к съемкам, а также ощущалось онемение в лице.

В феврале 2021 года продюсер перенес коронавирус. Он признался, что вирус, который подхватил в Дубае, заставил переосмыслить жизнь и задуматься о том, скольким людям он не безразличен.

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      Марина Совина
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