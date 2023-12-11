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16:23, 11 декабря 2023Среда обитания

Раскрыты повлиявшие на подорожание капитального ремонта факторы

Эксперт Высоцкий: капремонт дорожает не из-за строительных материалов
СюжетСтоимость строительных материалов:

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Директор Аналитического центра Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Евгений Высоцкий в беседе с «Известиями» раскрыл влияющие на рост стоимости капитального ремонта факторы.

По его словам, для выявления реальных причин подорожания ремонтных работ необходимо начинать с анализа изменения смет по всем основным затратам, а не только по стройматериалам.

«Цены на строительные материалы подвержены сезонным колебаниям — они могут расти и падать. Например, в настоящее время стоимость строительного металлопроката, основного строительного материала, используемого в строительстве и капитальном ремонте, находится на уровне цен 2021 года, но при этом стоимость капитального ремонта растет постоянно», — сказал эксперт, подчеркнув, что происходит это не из-за строительных материалов, а из-за стоимости самих работ.

Ранее проект «Контур.Торги» сообщил, что стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России в среднем увеличилась на 12 процентов в сравнении с прошлым годом — с 450 до 506 миллиарда рублей. В то же время количество торгов по капремонту уменьшилось на 19 процентов — с 40 до 33 тысяч.

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