Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:25, 11 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали продукты для идеального зимнего меню

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам чаще есть хурму, тыкву и рыбу зимой

Фото: Unsplash

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты должны быть в идеальном зимнем меню. В частности они призвали россиян включить в рацион мясо, морскую рыбу, хурму и тыкву. Рекомендации опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

Главным источником белка и железа в Роспотребнадзоре назвали мясо. Этот продукт необходим для всех обменных процессов организма, в частности железо участвует в образовании гемоглобина. Морскую рыбу и морепродукты специалисты ведомства рекомендовали чаще употреблять в пищу зимой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержания здоровья щитовидной железы и замедления старения. Также, как отметили в Роспотребнадзоре, предотвратить преждевременное старение и появление морщин поможет авокадо.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022

Тем, кто хочет меньше болеть, специалисты предложили регулярно есть хурму и цитрусовые — они помогают снизить риск простуды благодаря высокому содержанию антиоксидантов и аскорбиновой кислоты. Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что принесет пользу кишечнику и иммунитету богатая пектином, кальцием и витаминами С и А тыква.

В заключение специалисты напомнили о необходимости регулярно употреблять в пищу чеснок и лук, так как эти продукты являются рекордсменами по содержанию обладающих противомикробным действием веществ.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, как сделать новогодние салаты полезнее. В частности, она посоветовала использовать сметану и натуральный йогурт в качестве заправок вместо магазинного майонеза.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил встретиться президенту Бразилии и получил отказ

      Путин заметил покосившиеся дома в российском городе

      Российский таксист случайно нашел на обочине у леса отморозившую ноги девочку

      Открывшего стрельбу из ружья по полицейским россиянина арестовали

      ЦАХАЛ вывез десятки арестованных мальчиков и мужчин из Газы в нижнем белье

      Строители заселились в квартиры москвичей

      Названы самые часто замалчиваемые фантазии в сексе

      Пассажир позволил стюардессе покормить сына с ложечки и был пристыжен в сети

      Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ с позиций под Богдановкой

      Россиянам пообещали доллар по 90 рублей к концу недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости