Россиянам назвали продукты для идеального зимнего меню

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам чаще есть хурму, тыкву и рыбу зимой

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты должны быть в идеальном зимнем меню. В частности они призвали россиян включить в рацион мясо, морскую рыбу, хурму и тыкву. Рекомендации опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

Главным источником белка и железа в Роспотребнадзоре назвали мясо. Этот продукт необходим для всех обменных процессов организма, в частности железо участвует в образовании гемоглобина. Морскую рыбу и морепродукты специалисты ведомства рекомендовали чаще употреблять в пищу зимой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержания здоровья щитовидной железы и замедления старения. Также, как отметили в Роспотребнадзоре, предотвратить преждевременное старение и появление морщин поможет авокадо.

Тем, кто хочет меньше болеть, специалисты предложили регулярно есть хурму и цитрусовые — они помогают снизить риск простуды благодаря высокому содержанию антиоксидантов и аскорбиновой кислоты. Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что принесет пользу кишечнику и иммунитету богатая пектином, кальцием и витаминами С и А тыква.

В заключение специалисты напомнили о необходимости регулярно употреблять в пищу чеснок и лук, так как эти продукты являются рекордсменами по содержанию обладающих противомикробным действием веществ.

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