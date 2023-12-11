Россиянин пропал и был найден через несколько дней без признаков жизни

В Сахалинской области пропавшего мужчину убили и сбросили с моста

В Южно-Сахалинске следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ по факту исчезновения 26-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Тело молодого человека через несколько дней после пропажи заметили под мостом через реку Рыбная в Долинском районе. В расправе заподозрили его 33-летнего ранее судимого знакомого. Мужчину отправили под стражу.

По версии следствия, потерпевший пришел в гости к обвиняемому и его сожительнице. Знакомые выпивали, когда между мужчинами произошел конфликт, во время которого арестованный схватил острый предмет и несколько раз ударил им в грудь потерпевшего.

После этого обвиняемый обратился к своей родственнице и ее знакомому за помощью в сокрытии следов преступления.

Ранее стало известно, что в Коми суд рассмотрит дело 61-летнего местного жителя, расправившегося с 56-летним братом.