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10:20, 11 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин пропал и был найден через несколько дней без признаков жизни

В Сахалинской области пропавшего мужчину убили и сбросили с моста

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Южно-Сахалинске следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ по факту исчезновения 26-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Тело молодого человека через несколько дней после пропажи заметили под мостом через реку Рыбная в Долинском районе. В расправе заподозрили его 33-летнего ранее судимого знакомого. Мужчину отправили под стражу.

По версии следствия, потерпевший пришел в гости к обвиняемому и его сожительнице. Знакомые выпивали, когда между мужчинами произошел конфликт, во время которого арестованный схватил острый предмет и несколько раз ударил им в грудь потерпевшего.

После этого обвиняемый обратился к своей родственнице и ее знакомому за помощью в сокрытии следов преступления.

Ранее стало известно, что в Коми суд рассмотрит дело 61-летнего местного жителя, расправившегося с 56-летним братом.

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      Варвара Митина
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