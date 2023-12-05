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20:41, 5 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин расправился с младшим братом из-за неприязни и попал под суд

В Коми будут судить мужчину, задушившего младшего брата из-за неприязни

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Коми суд рассмотрит дело 61-летнего местного жителя, расправившегося с 56-летним братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре в квартире дома в поселке Первомайский пьяный фигурант поссорился с родственником из-за личной неприязни. Они стали драться, тогда старший брат стал душить младшего. Тот не выжил.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Отмечается, что обвиняемый признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что в Курганской области мужчина поссорился с младшим братом и изрезал его ножом.

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      Екатерина Кашурникова
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