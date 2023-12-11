Российских военнослужащих задержали за распространение наркотиков

В Мелитополе задержаны 3 военнослужащих из отряда «Шторм» с пакетами наркотиков

В Мелитополе задержали троих военнослужащих из отряда «Шторм», подозреваемых в распространении наркотиков. Ранее они были судимы за оборот запрещенных веществ и отбывали наказание в одной колонии. Об этом сообщает Baza.

По данным источников издания, двух рядовых и одного командира взвода задержали в четверг, 7 декабря. При обысках в их домах нашли два пакета с порошком, свертки, зип-пакеты, двое электронных весов, фасовочный материал, шесть мобильных телефонов, а также блокнот с записями, который использовался для подсчетов. Экспертиза показала, что в найденных пакетах было больше двух килограммов мефедрона и альфа-ПВП.

Кроме того, силовики обнаружили и оптовую закладку с 550 граммами пока неизвестного вещества. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

