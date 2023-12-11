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11:01, 11 декабря 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за нападения собаки на младенца в Москве

В Новой Москве возбудили дело из-за нападения овчарки на трехмесячного мальчика

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Новой Москве возбудили дело из-за нападения немецкой овчарки на младенца, спящего в коляске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Вечером 9 декабря 33-летняя жительница поселения Сосенское оставила своего трехмесячного сына в коляске на улице возле дома вместе с собакой, а сама отошла домой. Когда женщина вернулась, то увидела, что пес терзает мальчика на снегу.

Ребенка поместили в реанимацию. У него диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга с кровоизлиянием. О его дальнейшей судьбе врачи прогнозов не дают.

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      Екатерина Кашурникова
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