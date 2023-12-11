Москвичам предрекли сугробы рекордной величины

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве сугробы рекордной величины

Снегопады в столичном регионе ожидаются на протяжении всей недели с 11 до 17 декабря, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также спрогнозировал в Москве и области сугробы рекордной величины.

По словам синоптика, Московский регион накроют ежедневные и продолжительные снегопады, самый сильный придется на 15 декабря. Температура при этом не очень сильно будет отличаться день ото дня, оставаясь в пределах 4-9 градусов ниже нуля в дневные часы и около 10 градусов мороза ночью, рассказал Шувалов.

«Поскольку ожидаются продолжительные снегопады, естественно, к концу недели, к выходным, в Москве и Подмосковье сформируется очень высокий, рекордно высокий для середины декабря уровень снежного покрова. Он может достичь, а кое-где и превысить полметра. Обычно для этих чисел, с 10 по 20 декабря, максимальные значения высоты снежного покрова составляют всего 34-36 сантиметров», — спрогнозировал специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в предстоящую пятницу, 15 декабря, снегопад в Москве станет самым мощным более чем за полвека.

