Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:35, 11 декабря 2023Среда обитания

Москвичам предрекли сугробы рекордной величины

Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве сугробы рекордной величины

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Снегопады в столичном регионе ожидаются на протяжении всей недели с 11 до 17 декабря, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также спрогнозировал в Москве и области сугробы рекордной величины.

По словам синоптика, Московский регион накроют ежедневные и продолжительные снегопады, самый сильный придется на 15 декабря. Температура при этом не очень сильно будет отличаться день ото дня, оставаясь в пределах 4-9 градусов ниже нуля в дневные часы и около 10 градусов мороза ночью, рассказал Шувалов.

«Поскольку ожидаются продолжительные снегопады, естественно, к концу недели, к выходным, в Москве и Подмосковье сформируется очень высокий, рекордно высокий для середины декабря уровень снежного покрова. Он может достичь, а кое-где и превысить полметра. Обычно для этих чисел, с 10 по 20 декабря, максимальные значения высоты снежного покрова составляют всего 34-36 сантиметров», — спрогнозировал специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в предстоящую пятницу, 15 декабря, снегопад в Москве станет самым мощным более чем за полвека.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Комитет Госдумы одобрил идею заменить выдворение мигрантов штрафами

      В Крыму призвали продать отель Софии Ротару и передать средства армии России

      В Крыму задержаны участники разведывательной агентурной сети Киева

      Воевавший за ВСУ актер сериала «Возвращение Мухтара» погиб на фронте

      ЦИК разрешил проведение выборов президента в регионах с военным положением

      Получить гражданство Турции станет сложнее

      В России предложили решение из-за случаев нападения на работников скорых

      Жительницы Феодосии пострадали в результате активации закрепленного к мопеду СВУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости