В Белом доме выразили надежду на возвращение Украины на первые полосы

Politico: визит Зеленского в США может вернуть тему Украины «на первые полосы»

В Белом доме надеются, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в США может вернуть тему Украины «на первые полосы» в СМИ на фоне разногласий в Конгрессе по вопросу дальнейшей помощи Киева. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Всякий раз, когда он [Зеленский] приезжает сюда, это возможность попасть на первые полосы новостей, напомнить людям о том, что именно поставлено на карту, что происходит на Украине прямо сейчас, почему это все еще важно для американского народа», — сообщил изданию анонимный источник из администрации Байдена.

Кроме того, представители Белого дома подчеркнули, что общественная поддержка Украины в США возрастает только в случае крупных событий на линии фронта либо в случае действий Зеленского, поэтому власти США рассчитывают «возобновить импульс» приездом украинского лидера и оказать давление на Республиканскую партию.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в США. Несмотря на то что спикер Палаты считает поддержку Киева важной, он сталкивается с давлением республиканцев по изменениям в политике на границе и ужесточению миграционного контроля.