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09:05, 11 декабря 2023Мир

Спикер Палаты представителей США Джонсон встретится с Зеленским

The Hill: спикер Палаты представителей США Джонсон встретится с Зеленским

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в США. Об этом сообщает газета The Hill.

«Эта новость появилась сразу после того, как администрация [главы США Джо] Байдена объявила, что президент пригласил Зеленского на встречу в Белом доме во вторник», — отмечает издание.

Газета напоминает, что визит Зеленского и его встреча с Джонсоном пройдет на фоне раскола в Конгрессе в вопросе помощи Украине. Несмотря на то что спикер Палаты считает поддержку Киева важной, он сталкивается с давлением республиканцев по изменениям в политике на границе и ужесточению миграционного контроля. Поэтому конгрессмен просит коллег в Сенате включения закона о границе в пакет помощи Украине и Израилю.

Ранее сообщалось, что переговоры в Сенате Конгресса по оказанию помощи Украине и Израилю столкнулись с пробелом из-за сохранения разногласий по поводу пограничной политики между США и Мексикой. В ответ на требования республиканцев, президент США Джо Байден заявил о готовности пойти на «значительные компромиссы».

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      Максим Габриелян
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