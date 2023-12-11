Воевавший за ВСУ актер сериала «Возвращение Мухтара» погиб на фронте

Погиб воевавший за ВСУ актер сериала «Возвращение Мухтара» Андрей Павленко

Украинский актер Андрей Павленко, известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны. Одесса», который вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб на фронте. Об этом сообщила супруга артиста Дарья Орехова, передает RT.

Жена актера не стала раскрывать деталей произошедшего, а также добавила, что о дате и месте прощания с Павленко скажет позже. Орехова подчеркнула, что будет скучать по любимому супругу.

Андрей Павленко окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, после чего начал участвовать в постановках украинских театров, а также сниматься в кино и сериалах. В его фильмографии числились такие проекты, как «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны. Одесса», «По законам военного времени — 2» и многие другие.

Ранее сообщалось о гибели известного по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны» актера театра и кино Василия Кухарского, также воевавшего в рядах ВСУ.