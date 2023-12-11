Концертный директор Шахиди сообщил, что ведущую Кудрявцеву выписали из больницы

Известную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву выписали из больницы, куда она попала с пневмонией. Об этом сообщил ее концертный директор Табриз Шахиди в разговоре с NEWS.ru.

Концертный директор рассказал, что Кудрявцева покинула минскую больницу, где лечилась от пневмонии, и уже находится в Москве. «Она благополучно вернулась домой, прилетев на самолете около полудня из Минска», — уточнил Шахиди.

Он добавил, что сейчас телеведущая чувствует себя лучше.

О том, что Кудрявцеву госпитализировали в Минске с воспалением легких, сообщалось 10 декабря. Из-за болезни ей пришлось отменить выступление на концерте «Песня года» в Минске. Позднее телеведущая вышла на связь и пожаловалась на высокую температуру и слабость. Кудрявцева также раскритиковала знакомых, которые завалили ее сообщениями с вопросами о ее состоянии.