Анонсировано изменение льготной ипотеки до конца года

Замминистра финансов Чебесков: в льготную ипотеку внесут изменения до конца года

В программу льготной ипотеки внесут изменения до конца текущего года. Их анонсировал замминистра финансов России Иван Чебесков, пишет ТАСС.

Он пояснил, что дискуссии о программе все еще идут, но, скорее всего, изменения произойдут в текущем году.

Ранее Минфин предложил правительству поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов. По мнению министра Антона Силуанова, рынок льготной ипотеки сейчас разогрет и нуждается в охлаждении.

Тогда же о перегреве ипотечного рынка говорил и президент Владимир Путин. Он заявил о рекордных объемах кредитования в стране.

