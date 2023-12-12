Анонсировано изменение льготной ипотеки до конца года
Замминистра финансов Чебесков: в льготную ипотеку внесут изменения до конца года
В программу льготной ипотеки внесут изменения до конца текущего года. Их анонсировал замминистра финансов России Иван Чебесков, пишет ТАСС.
Он пояснил, что дискуссии о программе все еще идут, но, скорее всего, изменения произойдут в текущем году.
Ранее Минфин предложил правительству поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов. По мнению министра Антона Силуанова, рынок льготной ипотеки сейчас разогрет и нуждается в охлаждении.
Тогда же о перегреве ипотечного рынка говорил и президент Владимир Путин. Он заявил о рекордных объемах кредитования в стране.