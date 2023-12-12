Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:52, 12 декабря 2023Среда обитания

Анонсировано изменение льготной ипотеки до конца года

Замминистра финансов Чебесков: в льготную ипотеку внесут изменения до конца года

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В программу льготной ипотеки внесут изменения до конца текущего года. Их анонсировал замминистра финансов России Иван Чебесков, пишет ТАСС.

Он пояснил, что дискуссии о программе все еще идут, но, скорее всего, изменения произойдут в текущем году.

Ранее Минфин предложил правительству поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов. По мнению министра Антона Силуанова, рынок льготной ипотеки сейчас разогрет и нуждается в охлаждении.

Тогда же о перегреве ипотечного рынка говорил и президент Владимир Путин. Он заявил о рекордных объемах кредитования в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины. Скандал закончился увольнениями

      Названо число способных купить жилье в России

      Евросоюз разработал схему передачи замороженных активов России Украине

      Названы условия конфискации имущества у нарушителей ПДД

      Россияне расхотели покупать квартиры на вторичном рынке

      В США рассказали о самом эффективном российском истребителе

      Украинку осудили на пять лет за обеспечение деятельности батальона «Айдар»

      В США негативно оценили военные возможности Европы

      В WhatsApp появилась новая функция

      На Западе назвали главный политический кошмар Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости