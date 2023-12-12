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19:35, 12 декабря 2023Культура

Автора книги «99 франков» задержали во Франции

Автора книги «99 франков» Фредерика Бегбедера задержали во Франции

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французского писателя, публициста, автора книги «99 франков» Фредерика Бегбедера задержали во Франции. Об этом сообщает France Bleu.

Отмечается, что сейчас 58-летний прозаик находится в полицейском участке и проходит допрос в рамках предварительного расследования.

Заявление на писателя подала молодая женщина, которая заявила, что провела с автором ночь. За это время пара неоднократно вступала в половую связь, однако часть эпизодов, по словам предполагаемой жертвы, происходила без ее согласия.

Фредерик Бегбедер является председателем жюри литературной премии Флоры, а также автором серии мировых бестселлеров «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года», «99 франков» и многих других.

Ранее сообщалось, что французский актер Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году.

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      Анастасия Астахова
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