Автора книги «99 франков» задержали во Франции

Автора книги «99 франков» Фредерика Бегбедера задержали во Франции

Французского писателя, публициста, автора книги «99 франков» Фредерика Бегбедера задержали во Франции. Об этом сообщает France Bleu.

Отмечается, что сейчас 58-летний прозаик находится в полицейском участке и проходит допрос в рамках предварительного расследования.

Заявление на писателя подала молодая женщина, которая заявила, что провела с автором ночь. За это время пара неоднократно вступала в половую связь, однако часть эпизодов, по словам предполагаемой жертвы, происходила без ее согласия.

Фредерик Бегбедер является председателем жюри литературной премии Флоры, а также автором серии мировых бестселлеров «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года», «99 франков» и многих других.

Ранее сообщалось, что французский актер Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году.