Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора

В Тюмени подростков и 34-летнего мужчину арестовали за поджог трансформатора

Центральный суд Тюмени арестовал двоих подростков и 34-летнего мужчину за поджог трансформаторной будки. Об этом сообщает Ura.ru.

Несовершеннолетних отправили под домашний арест. Одного из них обвиняют по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога») УК РФ, а второго — в покушении на то же преступление.

Мужчину поместили в СИЗО. Его также вменяется статья 167 УК РФ.

По данным источника, поджог трансформатора произошел в ночь на 4 декабря в одном из микрорайонов Тюмени. Свои действия фигуранты записали на видео и выложили запись в интернет.