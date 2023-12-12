Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:30, 12 декабря 2023Силовые структуры

Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора

В Тюмени подростков и 34-летнего мужчину арестовали за поджог трансформатора

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Центральный суд Тюмени арестовал двоих подростков и 34-летнего мужчину за поджог трансформаторной будки. Об этом сообщает Ura.ru.

Несовершеннолетних отправили под домашний арест. Одного из них обвиняют по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога») УК РФ, а второго — в покушении на то же преступление.

Мужчину поместили в СИЗО. Его также вменяется статья 167 УК РФ.

По данным источника, поджог трансформатора произошел в ночь на 4 декабря в одном из микрорайонов Тюмени. Свои действия фигуранты записали на видео и выложили запись в интернет.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Момент проноса ружья устроившей стрельбу в Брянске ученицей попал на видео

      Сотни людей пострадали из-за обледеневших тротуаров в российском городе

      Обнаружена новая симбиотическая звезда

      Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора

      Популярный комик назвал ведущего КВН позорищем

      Назван неочевидный симптом невроза

      Канада расширила антироссийские санкции

      «Ростов» расстался с бывшим футболистом сборной России

      США ввели новый пакет санкций против России

      Жители Подмосковья остались без тепла на три недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости