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17:40, 12 декабря 2023Силовые структуры

Экс-глав российского полиграфкомбината осудили за миллионные взятки

В Саратове осудили двух экс-глав полиграфкомбината за взятки на 8,9 млн руб.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Саратове суд приговорил двух бывших руководителей полиграфкомбината к колонии строгого режима за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Экс-глав признали виновными по двум частям статьи 290 («Получение взяток») УК РФ. Речь идет о генеральном и исполнительном директорах. Один из них проведет в колонии десять лет, а другой — десять с половиной. Каждому также назначен штраф в размере 7,5 миллиона рублей. Свою вину они не признали.

По версии следствия, с 2016 по 2021 год осужденные брали деньги от представителей поставщиков и покупателей отходов от производства. Данная схема позволяла работать с ними в обход требований законодательства, не проводя закупки у широкого круга лиц. Таким образом мужчины получили более 8,9 миллиона рублей.

Ранее в Подмосковье правоохранители задержали за взятки 11 человек, двое из которых являются консультантами отдела при министерстве социального развития Московской области и один — консультантом отдела при министерстве инвестиций и промышленности области.

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      Варвара Митина
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