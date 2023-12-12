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14:21, 12 декабря 2023Россия

Госдума разрешила Росгвардии принимать на службу добровольцев

Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий Росгвардии право иметь в своем составе добровольческие формирования. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Согласно пояснительной записке, на добровольцев, принятых на службу в Росгвардию, будут распространяться все полномочия и механизмы, которые установлены законом для добровольческих формирований Минобороны.

Как следует из документа, добровольцев Росгвардии планируют привлекать для выполнения ряда задач в условиях вооруженных конфликтов, в период действия военного положения, а также в ходе мобилизации и контртеррористических операций. Подразделения будут формироваться по решению президента России Владимира Путина.

Кроме того, Госдума ввела наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее соавтор поправок, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что росгвардейцы активно участвуют в спецоперации, в рамках которой не только ведут боевые действия, но и обеспечивают соблюдение режима военного положения в вошедших в состав России регионах, а также помогают охранять границу. «Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — заявил он.

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      Сергей Истомин
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