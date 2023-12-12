В России начнут штрафовать за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Государственная Дума ввела штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Государственная Дума приняла закон о введении штрафов за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Об этом стало известно из пленарного заседания, трансляция которого доступна на сайте нижней палаты парламента.

Документ был внесен в Думу еще в сентябре группой парламентариев. Среди авторов был председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Полный пакет инициатив, внесенных в палату, позволял Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Упоминания о них вносятся в статью 20.3.3 Кодекса России об административных правонарушениях, где на данный момент были установлены санкции за дискредитацию добровольцев, оказывающих содействие в выполнении задач Вооруженных сил страны.

Отмечается, что максимальный штраф для граждан за оскорбление добровольцев Росгвардии составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — до миллиона рублей.

Как ранее объяснил депутат Александр Хинштейн, росгвардейцы активно участвуют в спецоперации, в рамках которой не только ведут боевые действия, но и помогают охранять границу, а также участвуют в территориальной обороне и борьбе с терроризмом. По его словам, вполне логично распространить на ведомство все полномочия, которые уже установлены законами для Минобороны, в том числе разрешение иметь в своем составе добровольцев.