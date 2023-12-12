Ведущий Первого канала рассказал о забавном случае с Милохиным

Телеведущий Цискаридзе рассказал, что однажды Милохин рассмешил его на съемках

Артист балета и педагог, ведущий ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале Николай Цискаридзе рассказал, как однажды на съемках одного проекта TikTok-блогер Даня Милохин рассмешил его своими словами. Подробностями он поделился в интервью блогеру Александру Соколовскому. Запись их разговора доступна на YouTube.

Цискаридзе отметил, что забавный случай произошел, когда он вместе с Милохиным снимался в одном проекте. По его словам, в какой-то момент в студии начали показывать выступление советской певицы Лидии Руслановой, исполнявшей песню «Валенки». «Я к нему (Милохину — прим. «Ленты.ру») наклонился и говорю, что это очень знаменитая певица предвоенных годов, и вдруг он мне говорит: "Да, да, да, я слышал этот трек"», — вспомнил артист.

Телеведущий добавил, что после этого случая он стал использовать фразу тиктокера «я слышал этот трек» как мем.

Ранее Цискаридзе раскрыл сложность работы на Первом канале. Артист заявил, что иногда на съемках ему попадаются непростые собеседники, от общения с которыми он устает.