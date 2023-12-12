Мишустин предрек резкий рост доли дружественных стран в товарообороте России

Мишустин: доля дружественных стран в товарообороте России может превысить 90 %

К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте России может резко увеличиться и вырасти до 90 процентов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил премьер, значение западных стран, включая США и Евросоюз, в торговой структуре России в ближайшие годы, напротив, должно будет резко снизиться. «Роль тех, кто сейчас пытается сдержать Россию, сократится до минимума», — заключил Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии «Стратегия внешнеэкономической деятельности».

В число так называемых «дружественных» стран из числа государств с крупной экономикой в настоящее время входят Индия, Китай Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бразилия, Южно-Африканская Республика и другие. В списке «недружественных» государств находятся Великобритания, США, все 27 стран Евросоюза, Канада, Австралия и другие.

В конце сентября газета Financial Times со ссылкой на данные аналитиков World Trade Monitor сообщила о самом резком падении объемов мировой торговли со времен разгара пандемии коронавируса. Эксперты тогда пришли к выводу, что по итогам июля показатель сократился в общей сложности на 3,2 процента в годовом выражении. При этом в июне темпы спада оценивались в 2,4 процента. Таким образом, за первые два месяца лета объемы мировой торговли упали на 5,6 процента.