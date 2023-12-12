Мишустин предрек резкий рост доли нацвалют во внешней торговле России

Мишустин: доля нацвалют во внешней торговле РФ может достичь 65 % к концу года

По итогам 2023 года доля нацвалют во внешней торговле России может вырасти на четверть в сравнении с прошлогодним показателем и достичь уровня в 65 процентов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит «Интерфакс».

При этом доля нацвалют во внешней торговле с ключевыми партнерами России к концу года может вырасти в еще большей степени и достичь отметки в 70 процентов, уточнил премьер. В то же время во взаимодействии с «дружественными» странами по-прежнему остаются определенные проблемы в связи с опасениями местных банков попасть под вторичные санкции западных государств, отметил он.

На этом фоне Мишустин призвал развивать альтернативные каналы передачи финансовой информации для обеспечения безопасности транзакций. «Сложности с осуществлением международных расчетов по внешнеторговым контрактам — одно из главных препятствий для расширения внешнеэкономических связей», — заключил Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии правительства по развитию внешнеэкономической деятельности.

Ранее премьер-министр предрек увеличение доли «дружественных» стран в товарообороте России до 90 процентов к 2030 году. При этом значение западных государств в торговой структуре России в ближайшие годы, напротив, должно будет резко снизиться и упасть «до минимума», заключил Мишустин.