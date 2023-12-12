На Украине начались проблемы с объявлением воздушной тревоги

Во многих городах Украины начались проблемы с оповещением о воздушной тревоге

Во многих городах Украины из-за сбоя в работе оператора мобильной связи «Киевстар» начались проблемы с объявлением воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Сбой в работе системы оповещения произошел в Умани, Днепре и многих населенных пунктах Киевской области, включая Бучу, Ирпень и Вишневое.

Ранее на Украине начались проблемы в работе украинских Ощадбанка (Государственный сберегательный банк Украины — прим. «Ленты.ру») и «Приватбанка», перестали работать некоторые банкоматы, информативно-платежные, а также POS-терминалы.

12 декабря жители республики пожаловались на масштабный сбой в работе местного мобильного оператора «Киевстар». Проблемы с мобильной связью и домашним интернетом обнаружили жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других населенных пунктов.