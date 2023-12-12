На Украине оценили угрозу вступлению страны в ЕС со стороны Венгрии

Глава МИД Украины Кулеба: угрозы членству в ЕС со стороны Венгрии нет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Венгрии не угрожает членству республики в Европейском союзе (ЕС). Его цитирует РИА Новости.

«Есть страна, которая хочет более медленный процесс вступления Украины в ЕС. Это Венгрия. Вчера по результатам моего разговора с министром иностранных дел Венгрии [Петером Сийярто] однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята», — оценил он угрозу с венгерской стороны.

По словам Кулебы, Сийярто отметил, что вопрос заключается не в этом. Глава МИД Украины также подчеркнул, что никто не остановит евроинтеграцию республики. Страна вступит в ЕС, но неизвестно, насколько быстро ей удастся это сделать, добавил Кулеба.

11 декабря украинский министр иностранных дел впервые с начала российской специальной военной операции встретился с Сийярто. Кулеба заявлял, что разговор был искренним и длился час.