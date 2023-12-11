Глава МИД Украины встретился с министром иностранных дел Венгрии

Кулеба встретился с главой МИД Венгрии Сийярто впервые с начала СВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала российской специальной военной операции встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом Кулеба сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Как утверждает украинский министр, разговор был «искренним» и длился час. По словам Кулебы, они обсуждали решение Европейского совета о начале переговоров по членству Украины в ЕС, против которого выступает Будапешт.

«Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе», — заявил глава МИД Украины.

Ранее Сийярто заявил, что начало переговоров между членами Евросоюза по поводу вступления Украины в объединение было бы безответственным шагом со стороны Еврокомиссии. Он подчеркнул, что по этому вопросу в ЕС еще нет консенсуса.