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16:14, 11 декабря 2023Мир

Венгрия выступила против начала переговоров об Украине в составе Евросоюза

Сийярто: начало переговоров об Украине в ЕС было бы безответственным шагом ЕК

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP

Начало переговоров между членами Евросоюза (ЕС) и Украиной по вступлению Киева в объединение было бы безответственным шагом со стороны Еврокомиссии (ЕК), ведь по этому вопросу еще нет принятого консенсуса. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«С европейской точки зрения было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины [в Евросоюз]. Мы хотели бы четко заявить, что отвергаем такой подход. Мы выступаем за проведение стратегических дебатов по вопросу о том, как более тесное сотрудничество ЕС с Украиной может принести пользу всем странам», — рассказал министр после совещания с иностранными коллегами в Брюсселе.

По его мнению, Еврокомиссия выдает желаемое за действительное, когда заявляет о выполнении Украиной четырех из семи условий для вступления в ЕС, поэтому решение о начале переговоров должно сопровождаться тщательным анализом последствий такого шага.

Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут быть перенесены на март 2024 года из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Те, кто ожидает, что Орбан пойдет на уступки, описали возможный компромисс, который заключается в переносе начала переговоров с Украиной на март, как только будут соблюдены окончательные условия», — указывает агентство Reuters.

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      Виктория Кондратьева
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