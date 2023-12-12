Начальника транспортной полиции российского города арестовали по делу о взятке

Суд арестовал начальника транспортной полиции Тольятти за взятку от браконьеров

Суд в Самарской области арестовал начальника транспортной полиции Тольятти, подозреваемого в получении взятки от браконьеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. О его аресте ходатайствовал следователь. По месту жительства подозреваемого прошли обыски.

По данным следствия, в период с 14 мая 2019 года по декабрь 2023 года начальник транспортной полиции получил взятку от рыбаков, занимающихся браконьерством в акватории Волги, через посредника. За полученные 185 тысяч рублей фигурант обещал бездействие в пользу взяткодателей.

Подозреваемый был задержан 6 декабря. Его противоправную деятельность смогли выявить сотрудники ФСБ.