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04:57, 12 декабря 2023Забота о себе

Названы пять неочевидных способов улучшить прелюдию в сексе

Фото: Sotnikov Misha / Shutterstock / Fotodom

Лучшая прелюдия начинается задолго до секса и может быть прямо не связана с половым актом, полагает сексопатолог, психотерапевт по вопросам семьи и брака Том Мюррей. Его совет, а также мнение других специалистов о том, как лучше подготовиться к сексу, приводит издание HuffPost.

Мюррей подчеркнул, что обычно прелюдией называют несколько минут до секса, в течение которых партнеры целуют и ласкают друг друга, чтобы возбудить. Однако, по его мнению, настоящая прелюдия — более сложное понятие. «Ведите себя так, чтобы облегчить жизнь вашего партнера: стирайте белье, водите детей в парк, следите за своевременной оплатой счетов и, конечно же, постарайтесь не совершать ошибок, которые усложняют жизнь», — дал совет Мюррей.

Вторым неочевидным способом улучшить прелюдию специалист назвал намеренную объективизацию партнера, то есть фиксацию внимания на его или ее сексуальности. Мюррей уточнил, что нельзя все время воспринимать человека как объект эротического желания. В то же время, если полностью исключить этот момент из общения пары, то секс из отношений вскоре исчезнет.

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Сексолог Гуди Ховард считает, что, чтобы усилить чувствительность во время прелюдии, нужно задействовать все пять органов чувств. По его мнению, следует концентрировать внимание на самых незначительных ощущениях тела, подмечать детали в теле и движениях партнера, подключать игры с разными ароматами, температурами и текстурами.

Сексопатолог Назанин Моали добавила, что для поддержания искры партнерам полезно узнавать друг о друге что-то новое. Она посоветовала поговорить на эротические темы, например, о самых сокровенных желаниях. По ее мнению, это не только поможет разнообразить половую жизнь, но и эмоционально сблизит партнеров. Пятый совет, который дала Маоли, — не спешить с прелюдией, а, наоборот, максимально ее замедлить, чтобы лучше уловить каждое прикосновение и усилить возбуждение от ожидания.

Ранее эксперт по сексу Кеннет Плей рассказала о женской эякуляции и способах ее достижения. По ее мнению, это достаточно редкое явление, которое происходит при стимулировании определенных участков.

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      Алиса Дмитриева
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