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05:11, 11 декабря 2023Забота о себе

Эксперты рассказали о женской эякуляции и способах ее достижения

Фото: BĀBI / Unsplash

Женская эякуляция (сквирт) — достаточно редкое явление, которое бывает не у всех женщин и не при каждом оргазме, утверждает эксперт по сексу Кеннет Плей. Ее объяснения о сквирте и методе его достижения приводит издание Men's Health.

Плей рассказала, что при сексуальном возбуждении железа Скина, расположенная на задней стенке уретры, набухает и выбрасывает прозрачную жидкость — это и есть сквирт. По ее словам, эта жидкость имеет щелочную среду и напоминает ту, что вырабатывает мужская простата. Однако, продолжила специалистка, последнее исследование показало, что существует еще один вид сквирта, который обычно наступает после первого и отличается более обильным выделением жидкости. Эти выделения поступают из мочевого пузыря, но не являются мочой, хотя и содержат мочевину, отметила эксперт.

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Плей подчеркнула: некоторые женщины никогда не испытывают женской эякуляции во время оргазма, другим просто не нравится это ощущение. В связи с этим она посоветовала мужчинам не воспринимать сквирт как подтверждение сексуальности и не настаивать на его достижении, особенно если партнерша отказывается. Тем же, кто все же хочет попробовать довести женщину до эякуляции, Плей подсказала использовать пальцы для стимуляции точки G.

Ранее пользователи сети рассказали о главных сексуальных страхах. Многие мужчины признались, что очень переживают, оценит ли женщина их старания в постели, а женщины заявили, что часто опасаются реакции партнеров на свои выделения и естественные проявления функционирования организма.

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      Алиса Дмитриева
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